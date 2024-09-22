L'importanza della crittografia nelle transazioni dei casinò online

Il numero di giocatori che si affidano ai casinò digitali è in crescita, così come il fatturato complessivo del settore. Il significativo giro di denaro richiede una gestione attenta dei fondi dei cli...

Il numero di giocatori che si affidano ai casinò digitali è in crescita, così come il fatturato complessivo del settore. Il significativo giro di denaro richiede una gestione attenta dei fondi dei clienti e la protezione delle transazioni. Quando un settore gestisce somme di denaro cospicue c’è il rischio che diventi bersaglio di malintenzionati, il cui scopo è sottrarre in maniera fraudolenta i fondi di ignari giocatori.

I casinò online hanno dovuto quindi introdurre delle nuove misure di sicurezza per rendere più complesse le frodi e per garantire un elevato livello di protezione dei dati personali dei clienti e dei loro soldi. Il rispetto di elevati standard di sicurezza è tra l’altro uno dei requisiti che le piattaforme devono rispettare per poter ricevere la licenza dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alla quale è affidato il compito di vigilare sul settore del gioco digitale e delle società attive in questo ambito.

Prelievi immediati nei casinò online: quando sono autorizzati?

Quando si ha un conto gioco si può avere il desiderio di prelevare in tempo immediato i propri fondi. Non tutti i casinò online hanno reso disponibili i prelievi immediati, le piattaforme con questa opzione meritano dunque un punto aggiuntivo in fase di confronto. Per una lista aggiornata dei siti scommesse con prelievo immediato potete leggere questa pagina su www.Scommesse.io, uno dei migliori portali per il confronto dei casinò online. In questo modo si potrà fare il punto della situazione e avere un quadro più dettagliato delle piattaforme ideali per chi vuole prelevare immediatamente i soldi.

Generalmente il metodo di pagamento da scegliere per il prelievo immediato deve essere lo stesso che è stato scelto in fase di deposito. La normativa antiriciclaggio ha stabilito delle regole ben precise per i flussi di denaro e le piattaforme tendono a richiedere la scelta dello stesso metodo per deposito e prelievo allo scopo di limitare possibili comportamenti anomali.

Non tutti i metodi di pagamento possono essere selezionati per ricevere istantaneamente il denaro. I metodi disponibili variano da piattaforma a piattaforma e ciascuno di essi ha specifici limiti di prelievo ed eventuali commissioni. Nel caso in cui si dovesse avere la necessità di prelevare una somma di denaro elevata, il metodo migliore è il bonifico bancario. Di solito per l’accredito sono necessari due o tre giorni lavorativi, si spera che presto i casinò digitali introducano i bonifici istantanei non solo per il deposito ma anche per il prelievo dei fondi.

Si ricorda che per il prelievo immediato è necessaria la verifica dell’identità. Alcuni casinò richiedono che l’account sia verificato anche per la fase di deposito, altri invece consentono di depositare denaro in attesa della verifica dei documenti, ma non danno la possibilità di prelevare i fondi se il conto non risulta verificato.

Protocolli di sicurezza dei casinò online: quali sono?

Le piattaforme di gioco online utilizzano dei protocolli di sicurezza avanzati per proteggere i dati personali dei clienti e per tenere al sicuro i fondi depositati. Questi stessi protocolli di sicurezza sono stati introdotti anche dalle banche per la gestione in sicurezza delle operazioni finanziarie online. Le frodi informatiche agli istituti di credito spaventano sia le banche stesse che i correntisti, motivo per cui gli investimenti sulla sicurezza diventano essenziali.

Un metodo di sicurezza implementato ormai da quasi tutti i migliori casinò è l’autenticazione a due fattori (2FA). Attivando questo sistema di sicurezza, per accedere al conto non basterà inserire correttamente il nome utente e la password, ma bisognerà confermare l’identità con un altro metodo, di solito un sms ricevuto sul numero di cellulare associato al conto o una delle app di autenticazione a due fattori come Google Authenticator.

Le piattaforme di gioco online sfruttano inoltre il protocollo SSL, acronimo di Secure Socket Layer. Grazie a questo protocollo viene garantita la sicurezza della connessione che si stabilisce tra due applicazioni o dispositivi, in questo caso tra il dispositivo del cliente che accede alla piattaforma e la piattaforma stessa. La connessione è crittografata per garantire la sicurezza dei dati e per evitare che malintenzionati possano accedervi.