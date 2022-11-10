L'importanza della prevenzione nella lotta ai tumori. Quattro ospiti d'eccezione alla biblioteca G.B. Nicolosi

A Paternò riflettori accesi sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce per contrastare l’insorgenza dei tumori. L’ass.ne Città Viva – in collaborazione con Zona Franca , A.I.R.C., e...

A Paternò riflettori accesi sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce per contrastare l’insorgenza dei tumori. L’ass.ne Città Viva – in collaborazione con Zona Franca , A.I.R.C., e con il patrocinio del Comune di Paternò, ha organizzato la conferenza “L’importanza della prevenzione nella cura dei tumori” . Nella sala della biblioteca comunale “G.B.Nicolosi” ospiti d’eccezione sono stati : la dott.ssa Virginia Valenti , borsista A.I.R.C. presso il Dipartimento di Medicina Molecolare- Università “La Sapienza” di Roma, la dott.ssa Sara Pettinato – Dirigente medico A.R.N.A.S. – Garibaldi di Catania, la dott.ssa Elisa Caruso , ginecologa e il dott. Giovanbattista Caruso, nella duplice veste di Assessore alla Sanità del Comune di Paternò e presidente dell’Associazione “Faro”. “ Oggi - ha detto la presidente di Città Viva – Grazia Scavo - con una diagnosi precoce, si può guarire, la percentuale è dell’87%, ma ancora non basta. È essenziale sostenere la ricerca e promuovere una corretta campagna di informazione”. Illuminanti e puntuali gli interventi dei relatori che per quanto di loro pertinenza hanno affrontato le tematiche a un pubblico attento e numeroso. A concludere l’incontro, moderato da Francesca Coluccio, la portentosa voce di Rita Corsaro che, da grande artista qual è, ha incantato il pubblico e la degustazione di dolci tipici della nostra tradizione, offerti da Etnadolce, azienda dolciaria dal 1987.

Un tempo parlare di cancro era quasi tabù, si faticava a nominare il male, oggi, per fortuna, non è più così, se ne parla e bisogna parlarne. Consapevolezza e conoscenza sono e restano le chiavi vincenti. Buona salute a tutti noi.