L'INASPETTATO AVVISTAMENTO. UNA VOLPE ALLA VILLA COMUNALE MONCADA DI PATERNO'

Nell'ultima serata dell'anno, un evento fuori dall'ordinario si è verificato a Paternò: l'avvistamento di una volpe nel cuore della città.

L'incredibile episodio si è svolto ieri nella centralissima Via Vittorio Emanuele, all'interno della villa Moncada, e è stato catturato da uno smartphone nelle mani di un passante curioso.

L'animale selvatico, insolito per la sua presenza in un contesto urbano, si muoveva con pacifica grazia, ma al contempo sembrava manifestare un certo timore di fronte all'ambiente cittadino.

La sorpresa maggiore è avvenuta quando la volpe ha percepito di essere immortalata su video. Momentaneamente interdetta, si è guardata attorno, quasi a rendersi conto della singolarità della situazione, per poi compiere un rapido cambio di direzione e scomparire tra gli angoli della villa Moncada.

L'animale, nonostante la sua presenza inusuale, non ha creato alcun fastidio, girovagando in maniera pacifica e, al contempo, impaurita.

Ciò che rende davvero curioso questo episodio è la notevole lontananza dell'habitat naturale delle volpi, di solito confinato in posti isolati e boschivi.

Mentre la comunità di Paternò si apprestava a salutare il vecchio anno, questo inaspettato incontro con la fauna selvatica rimarrà sicuramente un ricordo "particolare", aggiungendo una nota di originalità a una serata già ricca di emozioni.