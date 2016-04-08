L'inchino al figlio del boss: audizione all'antimafia

La commissione regionale ha ascoltato i rappresentanti istituzionali paternesi

Così come abbondantemente annunciato nei giorni scorsi, la commissione regionale antimafia ha fatto audizione a Catania per ascoltare i rappresentanti istituzionali paternesi ed un paio di dirigenti comunali in merito alla ormai nota vicenda dell'inchino della varetta della Santa Patrona avvenuto il 2 dicembre scorso.

Nel corso della giornata la commissione presieduta dal presidente Nello Musumeci, ha ascoltato il sindaco Mauro Mangano, la presidente del consiglio Laura Bottino, i consiglieri comunali Ezio Mannino, Vito Rau e Nino Valore; il comandante della polizia municipale Antonino La Spina; i dirigenti comunali Messina e Pipitone.

Toccherà, adesso alla commissione, effettuare le proprie valutazioni. A quanto sembra anche la commissione nazionale potrebbe occuparsi del caso con una trasferta direttamente a Paternò ad inizio di maggio.