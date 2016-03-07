L’inchino finisce all’antimafia, Musumeci: “Chiuderemo l’inchiesta in pochi mesi”

Aggiunge il presidente della commissione: “Ascolteremo amministratori, consiglieri e burocrati. Se ne occuperà una sotto-commissione”

95047.it All’attenzione della Commissione regionale anti-mafia, presieduta da Nello Musumeci, è finito l’inchino della varetta davanti casa del figlio del boss. Tutto sarebbe scattato da una denuncia fatta recapitare direttamente alla commissione palermitana. E’ chiaro che quello del quale si vuole venire a conoscenza è se vi siano mai stati possibili rapporti personali tra la politica ed i protagonisti della vicenda. Altrettanto chiaro è che gli sviluppi legati all’indagine sarebbero solo ed esclusivamente di natura politica e su quelle che sarebbero state le successive azioni amministrative.

Ecco la dichiarazione del presidente Musumeci raccolta al termine del consiglio comunale sulla sicurezza tenutosi questo pomeriggio ad Adrano:

“Ovviamente non posso dire moltissimo. Abbiamo aperto l’inchiesta già alcune settimane fa: stiamo raccogliendo carte, documenti filmati e fotografici. Ascolteremo politici, amministratori, consiglieri: ascolteremo anche burocrati. Quello che a noi interessa capire è se il ceto politico e burocratico di Paternò in quella vicenda dell’inchino ha subito pressioni o condizionamenti da parte di elementi o ambienti malavitosi e criminali. Ma vogliamo anche capire se la risposta della burocrazia e della politica sia stata dettata da complicità, da paura o da connivenza. Il nostro compito è questo. Pensiamo di concludere la nostra indagine nel giro di qualche mese: abbiamo assegnato ad una sotto-commissione l’incarico di occuparsi delle audizioni”.