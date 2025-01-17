LINEA DI BURRASCA IN RISALITA SULLA SICILIA: MASSIMA ATTENZIONE ALLE PROSSIME ORE, ALLERTA GIALLA PER DOMANI (18 GENNAIO 2025) SU TUTTA L’ISOLA

La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta gialla per tutta la Sicilia per la giornata di domani, sabato 18 gennaio 2025.La perturbazione porterà un ulteriore peggioramento delle condiz...

La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta gialla per tutta la Sicilia per la giornata di domani, sabato 18 gennaio 2025.

La perturbazione porterà un ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche nel corso delle prossime ore, rendendo il pomeriggio e la sera particolarmente critici per l'intera regione.

La situazione prevista

Una vasta Storm-Line, ovvero una linea di burrasca, sta già impattando sulle coste meridionali siciliane, con forti piogge e venti intensi. Questo fronte temporalesco è previsto in risalita durante la serata, attraversando l'isola da sud a nord. Le aree interessate includono:

Le zone interne , con possibili accumuli significativi;

, con possibili accumuli significativi; La costa ionica , con particolare attenzione al Messinese in tarda serata;

, con particolare attenzione al in tarda serata; La fascia Mediterranea, i Monti Iblei, il centro dell’isola e il versante occidentale, già soggetti a condizioni critiche.

Raccomandazioni e avvisi

Le autorità invitano la popolazione a prestare massima attenzione e a seguire le indicazioni degli enti locali. L'allerta gialla indica condizioni meteorologiche potenzialmente pericolose, con il rischio di criticità idrogeologiche, allagamenti e disagi nei trasporti.

Chiusura delle scuole

Non è stata ancora presa una decisione ufficiale sulla chiusura delle scuole. La valutazione è lasciata ai sindaci dei singoli comuni, che stanno monitorando l’evolversi della situazione. Si consiglia di restare aggiornati sui comunicati ufficiali delle amministrazioni locali.

Con l'intensificarsi della tempesta Gabri, è fortemente raccomandato evitare spostamenti non indispensabili e adottare tutte le precauzioni per garantire la sicurezza personale e della propria famiglia.

PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 17/01/25 NELLA GIORNATA DI OGGI, VENERDI' 17 GENNAIO 2025, IN CONSIDERAZIONE DEL PASSAGGIO DELLA TEMPESTA DENOMINATA GABRI, PERSISTONO PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE

per le prossime 12 ore sulla Sicilia;

per le prossime 24 ore su Calabria, e Sardegna, con particolare riferimento al settore orientale di quest’ultima.

Le piogge potranno assumere localmente carattere di eccezionalità e persistenza.

Persistono, venti forti con mareggiate lungo le coste esposte:

dai quadranti orientali con raffiche fino a tempesta, per le prossime 18 ore su Calabria e Sicilia e per le prossime 36 ore sulla Sardegna.

dai quadranti orientali con raffiche di burrasca forte per le prossime 18 ore sulla Basilicata, e per le prossime 30 ore sulla Campania;

da settentrione con raffiche di burrasca forte sulla Liguria per le prossime 48/60 ore.

Persiste inoltre, per le prossime 18/24 ore, stato del mare da molto agitato a grosso, su Mar e Canale di Sardegna, Tirreno centromeridionale e basso Ionio.

Si prevedono inoltre, dalle prime ore di domani, sabato 18 gennaio 2025, precipitazioni intense ed abbondanti a prevalente carattere di rovescio o temporale:

per le successive 18 ore sulla Basilicata;

per le successive 24/30 ore sulla Puglia

I fenomeni temporaleschi inoltre, saranno accompagnati da frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento“