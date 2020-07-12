L'INFETTIVOLOGO BASSETTI; "I NUMERI CI DICONO CHE NON SIAMO PIÙ IN EMERGENZA COVID"

"Io non vedo una situazione così incontrollata dal punto di vista del sistema sanitario. Mi pare che gli ospedali si stiano svuotando, ci sono poco meno di 60 persone in terapia intensiva in Italia e...

"Io non vedo una situazione così incontrollata dal punto di vista del sistema sanitario. Mi pare che gli ospedali si stiano svuotando, ci sono poco meno di 60 persone in terapia intensiva in Italia e su 60 milioni di abitanti abbiamo circa 700 persone in ospedale e che a breve immagino verranno dimesse. Se ragioniamo su questi numeri l'Italia non è in emergenza come era a febbraio o marzo. Le decisioni sono politiche e le accettiamo. Forse però l'emergenza andrebbe prorogata di mese in mese". A parlare all'Adnkronos Salute è Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e presidente della Società italiana di terapia antinfettiva (Sita)

"Prolungando lo stato di emergenza fino a dicembre, l'immagine che diamo all'estero dell'Italia non è bella. Così sembra che siamo tornati alla situazione di febbraio-marzo mentre invece bisognerebbe dire che abbiamo fatto un lavoro d'eccezione - precisa Bassetti - Abbiamo ridotto significativamente la mortalità dei nostri malati curandoli meglio grazie ai nostri protocolli di trattamento, dimettendone moltissimi ogni giorno e facendo il tracciamento con milioni di tamponi a nuove persone positive per isolarle ed evitare nuovi contagi. E invece - conclude l'infettivologo - i media e la comunicazione istituzionale continuano a dare messaggi sbagliati e ci sia molto da fare".