LINGUAGLOSSA: 20° CAMPIONATO DI SCI ORGANIZZATO DALL' A.N.C. SICILIA

Nei giorni 1 e 2 febbraio, sul versante Etna nord Linguaglossa, località Piano Provenzana, si terrà per la prima volta in questa Regione, il 20° Campionato di Sci ed il 1° Campionato “Sicilia” organizzato dall’Associazione Nazionale Carabinieri (A.N.C.) – Ispettorato regionale per la Sicilia e dal Comando Legione Carabinieri Sicilia.

La manifestazione del 2023, che sarà tenuta in onore del Luogotenente C.S. dei Carabinieri Giovanni Andriano, recentemente deceduto dopo essere stato travolto, lo scorso 10 gennaio, da una slavina in Val Gardena (BZ), vedrà la partecipazione dei militari dell’Arma dei Carabinieri in servizio e in congedo, nonché dei numerosi simpatizzanti iscritti all’A.N.C..

Nei locali del Comune di Linguaglossa, per festeggiare il 55° anniversario dell’istituzione del “Centro Carabinieri Addestramento Alpino” di Selva di Val Gardena, reparto responsabile della formazione degli istruttori militari di sci e di alpinismo, di sciatori e di rocciatori, nonché della sperimentazione di nuove tecniche di intervento e di materiali da utilizzare nei servizi montani, verrà inoltre allestita una mostra fotografica dal titolo “I Carabinieri e la montagna”, alla presenza del Comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber”, Gen. C.A. Riccardo Galletta e del Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, Gen. Div. Rosario Castello.

A chiusura della competizione, nella serata del 2 febbraio, si svolgerà infine una fiaccolata sugli sci.