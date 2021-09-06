LINGUAGLOSSA: FERRARI SI SCONTRA CONTRO UNA JEEP CHE SI RIBALTA -LE FOTO

Quella che doveva essere una giornata di festa, si è tramutata in un brutto incidente per un proprietario di una Ferrari SF 90, che stava partecipando ad un raduno organizzato dal Ferrari Club.La cost...

Quella che doveva essere una giornata di festa, si è tramutata in un brutto incidente per un proprietario di una Ferrari SF 90, che stava partecipando ad un raduno organizzato dal Ferrari Club.

La costosa è bella macchina di Maranello, per cause sconosciute, ha avuto uno scontro frontale sulla strada Quota Mille, contro una Jeep Renegade, che si è ribaltata.

Feriti gli occupanti delle vetture che sono state soccorse dalle ambulanze del 118 prontamente intervenute. Le condizioni dei feriti, per fortuna non erano gravi, ma comunque degni di attenzione dal punto di vista sanitario.

L’incidente è avvenuto domenica 5 settembre, intorno alle 19, e sul posto, oltre alle ambulanze, sono intervenuti anche i carabinieri e alcuni operai delle squadre antincendio che erano in zona. Anche altre Ferrari, si sono fermate a prestare i soccorsi.