LINGUAGLOSSA: Fiamme in appartamento, ustionato il proprietario

Alle 14,15 di oggi, squadre dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Catania, sono intervenute per lo spegninento di un incendio in abitazione a Linguaglossa, in via S.Nicola.

Giunti sul posto si apprendeva che, il proprietario dell’appartamento, di origini cinesi, era rimasto ustionato e era già stato trasportato in ospedale.

Si provvedeva, dunque, allo spegnimento dell’incendio e a portare fuori dell’abitazione tre bombole GPL.

L’incendio si è diffuso rapidamente anche per la presenza di un notevole quantitativo di materiale plastico presente all’interno dell’abitazione.

I vigili del fuoco intevenuti hanno impiegato diverse ore per lo spegnimento dell’incendio e la messa in sicurezza dell’immobile.

Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.