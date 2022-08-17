LINGUAGLOSSA. Precipita in un dirupo, 81enne salvato dai vigili del fuoco

Un 81enne che è precipitato in un dirupo alto circa un paio di metri, nelle campagne tra Linguaglossa e Castiglione di Sicilia, è stato soccorso da vigili del fuoco che sono intervenuti anche un elico...

Un 81enne che è precipitato in un dirupo alto circa un paio di metri, nelle campagne tra Linguaglossa e Castiglione di Sicilia, è stato soccorso da vigili del fuoco che sono intervenuti anche un elicottero del reparto Volo di Catania.

Da terra ha operato una squadra del distaccamento di Randazzo, con personale del 118, che lo hanno posizionato su una barella speciale che è stata sollevata dall’elicottero con un verricello.

L’uomo, che ha riportato escoriazioni e contusioni alla testa e agli arti e un trauma facciale, è stato poi trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro.