LINGUAGLOSSA: SCONGIURATO FURTO SPORTELLO BANCOMAT DEL “CREDITO SICILIANO”

La scorsa notte, grazie al tempestivo intervento di diverse pattuglie del Nucleo Radiomobile e delle Stazioni dipendenti dalla Compagnia Carabinieri di Randazzo, intervenute a seguito della preziosa telefonata di un cittadino al 112 (N.U.E.), è stato impedito il furto di uno sportello bancomat dell’agenzia del Credito Siciliano di via Roma 186 a Linguaglossa.

I criminali, tramite del materiale esplodente (acetilene o gas propano liquido sono in corso delle verifiche) hanno danneggiato in modo significativo lo sportello automatico per poi tentare addirittura di entrare nella sede della filiale cercando di sfondare i vetri blindati con l’utilizzo di mazze e altri arnesi.

L’arrivo delle pattuglie dell’Arma ha impedito ai criminali di finire l’opera costringendoli, di fatto, a fuggire via a piedi e ad abbandonare sul posto una Fiat Punto rubata poche ore prima a Fiumefreddo di Sicilia.

Sul luogo del reato sono stati effettuati dei rilievi tecnici, anche con l’aiuto degli Artificieri del Comando Provinciale di Catania, per cercare di evidenziare ogni utile traccia che possa far risalire all’identità degli autori del reato.