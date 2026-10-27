Linguaglossa, un Canadair sorvola il paese in ricordo dei due piloti morti 4 anni fa
Cerimonia nel cortile comunale per ricordare Matteo Pozzoli e Roberto Mazzone, vittime dell'incidente aereo del 27 ottobre 2022 durante un intervento antincendio sull'Etna.
LINGUAGLOSSA (CT) – A quattro anni dalla tragedia del Canadair 28, precipitato durante le operazioni di spegnimento di un incendio sulle pendici dell'Etna, Linguaglossa ha ricordato oggi, martedì 27 ottobre, i due piloti Matteo Pozzoli e Roberto Mazzone, che persero la vita nell'incidente.
La cerimonia commemorativa si è svolta alle ore 16 nel cortile comunale. Durante l'iniziativa, un Canadair ha sorvolato il cielo di Linguaglossa, rendendo omaggio ai due colleghi scomparsi.
La tragedia del 27 ottobre 2022
Il drammatico incidente avvenne nel pomeriggio del 27 ottobre 2022, nella zona di Monte Calcinera, mentre il Canadair 28, sigla I-DPCN, era impegnato a contrastare un incendio boschivo.
Il velivolo, decollato dall'aeroporto di Lamezia Terme, aveva effettuato rifornimenti d'acqua per intervenire sulle fiamme. Durante una delle manovre di spegnimento, l'aereo urtò un costone della montagna e precipitò, provocando un'esplosione.
Nell'incidente persero la vita il comandante Matteo Pozzoli, 58 anni, originario di Erba (Como), e il primo ufficiale Roberto Mazzone, 62 anni, di Salerno.
Il ricordo a quattro anni dall'incidente
La commemorazione di oggi ha rappresentato un'occasione per ricordare i due piloti e il loro impegno nelle operazioni di lotta agli incendi boschivi.
Il passaggio del Canadair sopra Linguaglossa è stato il momento simbolico della cerimonia, a quattro anni da una tragedia che ha segnato profondamente il territorio etneo.
Un omaggio a Matteo Pozzoli e Roberto Mazzone, morti mentre erano impegnati a difendere il territorio dalle fiamme.