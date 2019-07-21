L'INGV, COMUNICA CHE, L'ATTIVITÀ ERUTTIVA AL NUOVO CRATERE DI SUD-EST (NSEC) È CESSATA

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che durante il pomeriggio di ieri, l'attività eruttiva al Nuovo Cratere di Sud-Est (NSEC) è cessata.Non viene più emessa...

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che durante il pomeriggio di ieri, l'attività eruttiva al Nuovo Cratere di Sud-Est (NSEC) è cessata.

Non viene più emessa lava dalla bocca sul fianco del NSEC, e la colata lavica che è stata messa in posto negli ultimi giorni non mostra movimento ed è in raffreddamento. Continuano le sporadiche emissioni di cenere marrone dal cratere Bocca Nuova.

Per quanto riguarda l'attività sismica, è continuato il progressivo decremento dell'ampiezza media del tremore vulcanico che si mantiene attualmente su livelli medio-bassi. E' stato osservato, inoltre, un un decremento sia in frequenza che in ampiezza dei segnali infrasonici.

Nelle immagini una vista da sud dei crateri sommitali con uno piccolo sbuffo di cenere marrone dalla Bocca Nuova alle ore 07:00 UTC di oggi; un'immagine ripresa dalla telecamera di sorveglianza termica a Monte Cagliato dove si vede la colata lavica emessa nei giorni scorsi in raffreddamento, ed assenza di attività eruttiva al Nuovo Cratere di Sud-Est (il cono in alto), alle ore 08:15 UTC di oggi.