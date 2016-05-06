95047

L’inseguimento di ieri: i particolari forniti dai carabinieri

Fermato e identificato un 19enne paternese

06 maggio 2016 12:17
Cronaca
95047.it I carabinieri delle Compagnia di Paternò hanno arrestato in flagranza Gaetano Laudani, 19enne paternese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno notato il giovane in Piazza Civiltà del Lavoro cedere delle bustine ad occasionali avventori.
Dopo un inseguimento a piedi, è stato bloccato e perquisito il fermato è stato trovato in possesso di due dosi di marijuana e la somma contante di 40 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti parziale provento dell’attività di spaccio. La droga ed il denaro sono stati sequestrati.
Nella circostanza è stato bloccato anche l’acquirente un coetaneo, di Paternò, che è stato segnalato alla Prefettura di Catania. L’arrestato è stato trattenuto in camera di sicurezza dell’Arma in attesa di essere giudicato con rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

