L’intelligenza artificiale prevarrà sulle scelte nei social media

L’impatto dell’intelligenza artificiale sulle tendenze dei social media nel 2025

Siamo arrivati a un punto tale in cui l’intelligenza artificiale è destinata a rimodellare e, in un certo senso dominare, in modo significativo il panorama dei social media. Sebbene questa nuova tecnologia ancora semi-inesplorata abbia già avuto un impatto considerevole in aree quali la creazione di contenuti, la personalizzazione, la moderazione, i giochi da casinò e tanti altri settori, tanto che si prevede che la sua influenza si approfondirà, portando sia progressi positivi e vantaggi, che nuove sfide.

Il modo in cui le persone interagiscono, consumano contenuti e condividono informazioni subirà indubbiamente profonde trasformazioni già a partire da questo nuovo anno.

Il perfezionamento di contenuti ed esperienze personalizzate

La prima tendenza che andremo a registrare fin dall’inizio di questo nuovo anno è il perfezionamento dei contenuti personalizzati all’interno dei social media. Le capacità dell’intelligenza artificiale di analizzare grandi quantità di dati degli utenti, dalle abitudini di navigazione alle reazioni emotive attraverso algoritmi di successo, consentiranno infatti alle varie piattaforme di creare un’esperienza utente altamente personalizzata.

Oggi le piattaforme di social media come Facebook, Instagram e TikTok utilizzano già algoritmi di intelligenza artificiale per proporre feed personalizzati.

Entro la fine del 2025, questi algoritmi diventeranno molto più sofisticati. L'intelligenza artificiale sarà in grado di analizzare le preferenze degli utenti in tempo reale, creando contenuti che risuonino più profondamente con i loro stati emotivi e interessi (ad esempio se amiamo di più le slot machine o il videogioco in prima persona, per dire). Ciò potrebbe comportare la previsione addirittura degli stati d’animo, il suggerimento di contenuti basati sul carico cognitivo o persino la raccomandazione di post che si adattano agli interessi emergenti di un utente prima che questi ne sia consapevole.

Questa personalizzazione all’ennesima potenza, quasi telepatica, porterà probabilmente a un maggiore coinvolgimento degli utenti. Tuttavia, solleva anche preoccupazioni riguardo alla possibilità che si creino bolle di filtraggio e camere dell’eco, in cui gli utenti sono esposti solo a contenuti che si allineano alle loro convinzioni, polarizzando ulteriormente il discorso pubblico.

Creare contenuti con l’intelligenza artificiale e la realtà aumentata

La capacità dell’intelligenza artificiale di assistere la creazione di contenuti rivoluzionerà il modo in cui vengono realizzati post, video e grafiche sui social media.

Entro il 2025, gli strumenti a disposizione con l’intelligenza artificiale diventeranno di uso comune sia tra i creatori di contenuti professionali che tra gli utenti comuni. Le applicazioni basate sull’intelligenza artificiale consentiranno agli utenti di creare contenuti visivi e scritti di alta qualità senza alcuna competenza tecnica. Ad esempio, l’intelligenza artificiale sarà in grado di generare automaticamente didascalie, progettare grafici o persino creare video completi con un input minimo da parte dell’utente.

La realtà aumentata si inserirà in questo contesto grazie a piattaforme come Snapchat, Instagram e TikTok. I filtri potenziati dall’intelligenza artificiale, già molto diffusi, diventeranno più sofisticati e interattivi. Potrebbero cambiare in tempo reale in base alle espressioni facciali, all’ambiente circostante o persino all’umore dell’utente, offrendo un’esperienza di social media più coinvolgente e personalizzata.

Questa evoluzione porterà alla democratizzazione della creazione di contenuti, consentendo a chiunque di produrre materiale di livello professionale senza la necessità di attrezzature costose o competenze approfondite. D’altro canto, la linea di demarcazione tra i contenuti creati dall’uomo e quelli generati dall’intelligenza artificiale si confonderà, sollevando questioni etiche sull’autenticità e l’originalità dei post, nonché sui problemi di copyright, diritti d’autore e royalties.

Il futuro degli influencer

Gli influencer generati dall’intelligenza artificiale stanno già iniziando a fare scalpore nel mondo dei social media. Alcuni hanno guadagnato un seguito significativo nonostante siano interamente generati dal computer, per niente umani. Si prevede che entro il 2025 questa tendenza si intensificherà, con l’uso di modelli indistinguibili dagli influencer umani.

Questi nuovi influencer di fatto artificiali saranno usati per promuovere prodotti, diffondere messaggi o persino interagire con i fan in un modo che sembra profondamente personale e reale. Se da un lato ciò può fornire alle aziende strumenti di marketing altamente controllabili ed economici, dall’altro solleva importanti questioni sull’autenticità e sull’etica dell’utilizzo di personalità generate da un computer per scopi commerciali.

Considerazioni etiche e nuove normative

Con la continua crescita delle dimensioni e della complessità delle piattaforme di social media, la necessità di una moderazione efficiente dei contenuti diventerà ancora più pressante.

L’intelligenza artificiale viene già utilizzata per rilevare discorsi d’odio, disinformazione e contenuti dannosi, ma entro il 2025 questi sistemi diventeranno probabilmente molto più avanzati. Gli algoritmi di elaborazione del linguaggio naturale miglioreranno al punto che l’intelligenza artificiale sarà in grado di comprendere le sfumature, il contesto e persino il sarcasmo, abilità che tradizionalmente sono state difficili per le macchine.

Gli strumenti di intelligenza artificiale saranno in grado di filtrare più efficacemente i contenuti dannosi, garantendo agli utenti ambienti online più sicuri. Tuttavia, questo potere solleva anche problemi di censura, pregiudizio e privacy. Nel tentativo di moderare i contenuti, le piattaforme potrebbero inavvertitamente sopprimere la libertà di espressione o permettere che alcuni pregiudizi si insinuino negli algoritmi.

Entro il 2025, a causa di queste nuove tendenze, i quadri normativi e gli standard di trasparenza dovranno probabilmente evolversi per garantire che l’uso e la moderazione dell’intelligenza artificiale sia etica ed equa, con un’adeguata supervisione per prevenire gli abusi.