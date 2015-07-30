L'intervento del senatore Torrisi: "Continuo ad agire per l'ospedale di Paternò"

Le vere responsabilità sono da ricercare altrove, ovvero laddove parte della politica locale non ha saputo agire o collaborare nei modi e nei tempi opportuni

Gent.le direttore,

in riferimento all'articolo pubblicato in data 29 luglio dalla testata on line 95047.it, inerente l'Ospedale di Paternò, ho letto alcune considerazioni e “accuse” malcelate rivolte all'attività politica da me svolta su tale problema. Addebiti di responsabilità, ingiuste se non ingenerose, nel considerarmi tra coloro che non si sono impegnati per evitare la chiusura del punto nascite dell’Ospedale Civico 'SS. Salvatore' di Paternò.

Come la cronaca ha puntualmente riportato, è già da molto tempo che sul piano politico ho agito - e continuo ad agire - nella misura e con le modalità che la mia posizione politica e il mio ruolo istituzionale mi permettono. Detto questo, sono sempre stato partecipe, appoggiandole, alle iniziative pubbliche di qualsiasi colore e parte, rivolte a scongiurare la chiusura del Punto nascite in questione. Inoltre, ho perfino presentato, personalmente, un esposto alla Procura di Catania sull’intera vicenda dell’Ospedale di Paternò, affinché si indaghi su eventuali irregolarità, e non solo sul punto nascite. Per una giusta memoria storica sul mio impegno per l'Ospedale, ritengo opportuno ricordare ai lettori che quando ricoprii l'incarico di Presidente dell'unità sanitaria locale, oltre ad avere portato la struttura del “SS. Salvatore” ai massimi livelli mi impegnai per la realizzazione dei reparti delle Unità Coronarica e di Rianimazione, un progetto purtroppo smantellato dalle successive gestioni.

Pertanto trovo, ancora una volta, pura e spiacevole demagogia lanciare accuse periodiche che dimostrano una visione parziale e distorta dei fatti. A tale riguardo credo che le vere responsabilità siano da ricercare altrove, ovvero laddove parte della politica locale non ha saputo agire o collaborato nei modi e nei tempi opportuni; altra responsabilità fondamentale – come ho avuto modo di dichiarare già più volte -. è da attribuire a settori pubblici e privati che per anni hanno indirizzato le partorienti paternesi presso strutture sanitarie di Catania, un fenomeno che ha fatto abbassare il numero di nascite nel nostro Ospedale. Infine, è da tenere in considerazione che il partito cui appartengo nella all’Assemblea Regionale Siciliana si trova all’opposizione; un elemento determinante, quest’ultimo, che non ha giovato e giova certamente alla causa paternese.

Restando a Sua disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, La saluto cordialmente