I Lions donano quattro defibrillatori alla città

Sono stati assegnati a quattro strutture di Paternò: “Un segno tangibile ed un beneficio per la collettività”, spiega il presidente Bordonaro

95047.it C’è chi crede che tante volte “è destino”. Certe cose vanno come devono andare “perchè è scritto”. Un fatalismo parecchio meridionale che ci distrae dal contagio di dover fare di tutto affinché “non sia destino”. Quel fuggire dal creare le condizioni affinché “non sia tutto scritto”. Preambolo essenziale per raccontare quello che è accaduto ieri pomeriggio: ovvero, la donazione da parte dei Lions di Paternò di quattro defibrillatori alla città. Si badi, non è cosa da poco. Quattro defibrillatori che verranno piazzati laddove sarà, inevitabilmente, utile. Prevenzione a parte, una risposta importante alle morti, purtroppo, sopraggiunte per arresto cardiaco.

IMG-20160619-WA0003 a chi si ritroverà ad utilizzare gli stessi defibrillatori. I quattro strumenti sono stati ufficialmente consegnati ieri pomeriggio (com detto) con un Meeting ospitato all’interno della Biblioteca comunale e dall’emblematico titolo: “Innamoriamoci del nostro cuore”. I quattro siti in specifico dove che beneficeranno dei defibrillatori sono:

- l’Istituto “G. B. Nicolosi”, presente c’era il dirigente scolastico Giusy Morsellino;

- lo stadio “Falcone-Borsellino”, con la formazione per l’utilizzo della strumentazione che è stata condotta dal presidente del Real Paternò, Ivan Mazzamuto;

- i campi da tennis comunali;

- infine, un ultimo consegnato direttamente al Comune (l’auspicio sarebbe quello di piazzarlo al Parco del Sole”).