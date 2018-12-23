LIPARI: Adele compie 110 anni

Diciassettesima nella graduatoria nazionale delle persone più anziane, Adele Carnevale - nata Rijtano da Bartolo e da Teresa Giardina - di Lipari, nelle Eolie, ha compiuto 110 anni. Rimasta orfana di...

"Certo - commenta Maria, una delle due figlie - ha visto scomparire tutto il suo mondo e avrà avvertito la solitudine del sopravvissuto; eppure ancora oggi, ultracentenaria, appare mite e tranquilla, e sempre ringrazia chi si prende cura di lei".