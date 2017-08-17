95047

LIPARI: BAMBINA RIMANE COLPITA DALLE ELICHE DEL MOTOSCAFO, IL BOLLETTINO MEDICO

17 agosto 2017 11:48
IL BOLLETINO MEDICO

La piccola, ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Garibaldi Nesima di Catania, la notte scorsa e’ stata sottoposta a un intervento chirurgico diretto per uno svuotamento encefalico. La paziente, presenta numerose ferite lacero-contuse in tutto il corpo ed e’ attualmente in stato di coma farmacologico in attesa di ulteriori accertamenti.

La prognosi resta riservata

