LIPARI: BAMBINA RIMANE COLPITA DALLE ELICHE DEL MOTOSCAFO, IN GRAVISSIME CONDIZIONI

Gravissimo incidente nel mare delle Eolie. Una ragazzina di 12 anni in vacanza con la famiglia, è rimasta seriamente ferita dalle eliche del gommone in navigazione con i familiari a bordo. L'incidente è accaduto a Lipari, al largo di Monte Rosa. Immediatamente soccorsa, le condizioni sono apparse subito disperate, date le gravi condizioni è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso ed è stata trasferita all'ospedale Garibaldi Nesima di Catania nel reparto di neurochirurgia e rianimazione.

Dalle prime frammentarie notizie, sembrerebbe che mentre era sul natante in navigazione, intenta a giocare ha perso l'equilibrio ed è finita sull'elica.

Al pronto soccorso si è anche recato il tenente di vascello dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari Paolo Margadonna che ha aperto subito una inchiesta e sta procedendo all'interrogatorio dei familiari che erano a bordo del natante. L'obiettivo è fare piena luce sulla dinamica dell'incidente.

