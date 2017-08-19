95047

LIPARI: BAMBINA RIMANE COLPITA DALLE ELICHE DEL MOTOSCAFO, RIMANE GRAVE

Restano gravissime le condizioni della giovanissima rimasta ferita in un incidente in mare alle Isole Eolie. La dodicenne è stata colpita dall'elica di una barca ed ha riportato estesi traumi alla tes...

19 agosto 2017 09:49
Restano gravissime le condizioni della giovanissima rimasta ferita in un incidente in mare alle Isole Eolie. La dodicenne è stata colpita dall'elica di una barca ed ha riportato estesi traumi alla testa e in diverse parti del corpo. Ieri pomeriggio i medici del Garibaldi Nesima di Catania, dove è stata trasportata in elisoccorso dopo l'incidente, hanno diramato un nuovo bollettino medico. La ragazzina è stata sottoposta a un nuovo intervento chirurgico. "Rientrata dalla sala operatoria - si legge nella nota - dove ha fatto toilette della ghiandola mammaria e del cavo ascellare, nonché a revisione delle fratture delle dita della mano, ha eseguito una tac encefalo, i cui risultati sono sovrapponibili a quelli dell'esame precedente. Confermato infarcimento emorragico con edema cerebrale tenuto sotto controllo".

