LIPARI: BAMBINA RIMANE COLPITA DALLE ELICHE DEL MOTOSCAFO, RIMANE GRAVE

Restano gravissime le condizioni della giovanissima rimasta ferita in un incidente in mare alle Isole Eolie. La dodicenne è stata colpita dall'elica di una barca ed ha riportato estesi traumi alla tes...

Restano gravissime le condizioni della giovanissima rimasta ferita in un incidente in mare alle Isole Eolie. La dodicenne è stata colpita dall'elica di una barca ed ha riportato estesi traumi alla testa e in diverse parti del corpo. Ieri pomeriggio i medici del Garibaldi Nesima di Catania, dove è stata trasportata in elisoccorso dopo l'incidente, hanno diramato un nuovo bollettino medico. La ragazzina è stata sottoposta a un nuovo intervento chirurgico. "Rientrata dalla sala operatoria - si legge nella nota - dove ha fatto toilette della ghiandola mammaria e del cavo ascellare, nonché a revisione delle fratture delle dita della mano, ha eseguito una tac encefalo, i cui risultati sono sovrapponibili a quelli dell'esame precedente. Confermato infarcimento emorragico con edema cerebrale tenuto sotto controllo".