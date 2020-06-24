95047

LIPARI, ESCURSIONISTA SOCCORSO DAI VVF DI CATANIA

A cura di Redazione Redazione
24 giugno 2020 14:50
Nel primo pomeriggio di ieri si è reso necessario l’intervento di un elicottero dei Vigli del Fuoco proveniente dalla base di Fontanarossa, per soccorrere un’escursionista (S.C.di 63 anni, residente ad Asti), nell’isola di Lipari. Allertati dalla sala operativa del Comando provinciale di Messina, gli uomini dell’equipaggio, in accordo con la squadra a terra del distaccamento VVF di Lipari – e vista la particolarità orografia del terreno – hanno deciso di calare sul posto il personale elisoccorritore, il quale ha provveduto a immobilizzare e imbarellare la donna che successivamente è stata issata a bordo del velivolo con l’ausilio del verricello e trasportata presso l’ospedale Papardo di Messina, dove è stata affidata alle cure del personale sanitario.

