LIPARI.PAURA PER INCENDIO A BORDO DI UN TRAGHETTO CON 200 TURISTI, NESSUN FERITO

I Vigili del fuoco del distaccamento di Lipari sono intervenuti su una imbarcazione adibita al trasporto passeggeri, da Milazzo verso le Eolie. L’incendio, sviluppato in sala macchine è stato subito affrontato dal primo intervento del personale di bordo, scongiurando conseguenze maggiori, affrontando le fiamme ed evitando inoltre che il panico si impadronisse dei circa 200 turisti presenti.

Il natante veniva ormeggiato sul molo foraneo lato sud di Marina Corta di Lipari e, una volta assicurato al molo, i VVF arrivati tempestivamente con autopompa serbatoio e pick-up attrezzato, salivano a bordo ed effettuavano, con l’ausilio della termocamera, i controlli e la messa in sicurezza del natante.

Dopo circa 2 ore di intervento, solo dopo essersi accertati che l’incendio fosse definitivamente spento e aver bonificato l’area coinvolta, i Vigili del fuoco hanno potuto fare rientro in sede. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.