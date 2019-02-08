LIPARI: PESCATORE CADE IN MARE, SALVATO DALLA GUARDIA COSTIERA

Intervento d’urgenza, nella tarda serata di ieri, per la Guardia Costiera di Lipari.Al largo della località di Acquacalda, la motovedetta CP 322 ha recuperato un pescatore sportivo caduto in mare dall...

Intervento d’urgenza, nella tarda serata di ieri, per la Guardia Costiera di Lipari.

Al largo della località di Acquacalda, la motovedetta CP 322 ha recuperato un pescatore sportivo caduto in mare dalla sua barca da diporto.

La segnalazione è arrivata al 1530, numero per le emergenze in mare, dove alcune persone presenti sulla costa hanno prontamente comunicato di aver udito delle richieste di aiuto provenienti dal mare.

Recuperato il naufrago e prestate le prime cure, la motovedetta è rientrata nel porto di Sottomonastero, dove il malcapitato è stato affidato al personale del #118.