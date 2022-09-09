LIQUIDATORE DI UNA SOCIETÀ DEL COMUNE DI PALERMO: CON I SOLDI PUBBLICI PAGAVA LE BOLLETTE DI CASA E NON SOLO ..

I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo d'urgenza emesso dalla Procura della Repubblica di Palermo per un ammontare complessivo di o...

I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo d'urgenza emesso dalla Procura della Repubblica di Palermo per un ammontare complessivo di oltre 59 mila euro, corrispondente al profitto del reato di peculato. Le indagini condotte dai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria Gruppo Tutela Spesa Pubblica hanno consentito di ipotizzare che l indagato, Pietro Orlando Pietro, 54 anni, di Palermo, liquidatore della Energy Auditing srl da settembre 2020 a dicembre 2021, una società in house, controllata da altra società partecipata al 100% dal Comune di Palermo, avrebbe liquidato/utilizzato in proprio favore somme non dovute".

Sulla base degli elementi acquisiti allo stato delle indagini, sarebbe emersa una gestione privatistica del ruolo ricoperto dal pubblico ufficiale, il quale si sarebbe appropriato indebitamente di rimborsi per le seguenti spese: manutenzione di autovetture intestate all'indagato ed alla propria moglie; acquisto di personal computer; servizio fotografico in occasione della cerimonia di prima comunione dei propri figli; pagamento di bollette per la fornitura di energia elettrica e per servizi telefonici in relazione a contratti intestati all'indagato e ai suoi familiari.

Inoltre l indagato avrebbe effettuato prelevamenti in contanti e disposto bonifici bancari in proprio favore dal conto della società senza alcuna giustificazione. In esecuzione del citato provvedimento cautelare, successivamente convalidato dal Gip del Tribunale di Palermo e confermato dal Tribunale del Riesame, sono state sottoposte a sequestro disponibilità finanziarie ed un immobile nella disponibilità dell'indagato fino alla concorrenza di euro 59.377,13, pari alla somma che nel tempo sarebbe stata indebitamente percepita dall indagato che, ad oggi, non ricopre più funzioni di rilevanza pubblica. "L attività testimonia la costante attenzione ed il perdurante impegno profuso dalla Guardia di Finanza, nell ambito delle indagini delegate dalla Procura della Repubblica di Palermo, nel contrasto alle altre gravi forme di reato contro la Pubblica Amministrazione che sottraggono alla collettività risorse pubbliche, incidendo negativamente sulla qualità dei servizi forniti ai cittadini", dicono le Fiamme gialle.