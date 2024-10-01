L'IRAN ATTACCA ISRAELE, PIOGGIA DI MISSILI SU GERUSALEMME E TEL AVIV. SIRENE IN TUTTO IN PAESE

E' di almeno 102 missili la prima ondata dell'attacco dell'Iran contro Israele compiuto con missili balistici. Esplosioni sono già state udite a Tel Aviv e a Gerusalemme. Poco prima una nota delle For...

A cura di Redazione 01 ottobre 2024 19:37

Condividi