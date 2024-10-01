L'IRAN ATTACCA ISRAELE, PIOGGIA DI MISSILI SU GERUSALEMME E TEL AVIV. SIRENE IN TUTTO IN PAESE
E' di almeno 102 missili la prima ondata dell'attacco dell'Iran contro Israele compiuto con missili balistici. Esplosioni sono già state udite a Tel Aviv e a Gerusalemme.
Poco prima una nota delle Forze armate di Israele aveva annunciato che parecchi missili stavano arrivando dall' Iran. La contaerea è in azione in diverse città di Israele.
La televisione di Stato iraniana ha comunicato che a momenti verrà letto una dichiarazione delle guardie rivoluzionarie.
Biden ordina all'esercito Usa di aiutare Israele e abbattere i missili iraniani