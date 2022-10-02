L'ITALBASKET DEGLI ATLETI CON SINDROME DI DOWN È CAMPIONE DEL MONDO PER LA TERZA VOLTA DI FILA
Ancora una volta campioni del mondo! La Nazionale Italiana di Basket con Sindrome di Down ha vinto contro l’Ungheria a Funchal (Madeira), terza vittoria di fila dopo quelle del 2018 e del 2019. Senza...
A cura di Redazione
02 ottobre 2022 18:56
Ancora una volta campioni del mondo! La Nazionale Italiana di Basket con Sindrome di Down ha vinto contro l’Ungheria a Funchal (Madeira), terza vittoria di fila dopo quelle del 2018 e del 2019. Senza contare la vittoria agli Europei del 2021.
La squadra, guidata da Giuliano Bufacchi, formata da Fabio Tomao, Alessandro Greco, Davide Paulis, Andrea Rebichini, Alex Cesca, Francesco Leocata, Lorenzo Puliga e Chiara Vingione, ha vinto con un punteggio di 36 a 12.