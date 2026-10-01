L’Italia perde Peppino Mazzullo, il messinese che diede voce a Topo Gigio

È morto a 100 anni l’attore e doppiatore originario di Messina: per oltre 40 anni ha dato voce al celebre personaggio, accompagnando intere generazioni con il suo indimenticabile “Ma cosa mi dici mai?”

È morto a 100 anni lo storico attore e doppiatore originario di Santo Stefano di Briga. Per 45 anni, dal 1961 al 2006, ha dato voce al celebre Topo Gigio, accompagnando intere generazioni di italiani

La voce di Topo Gigio si è spenta. È morto oggi, 30 settembre, Peppino Mazzullo, l’attore e doppiatore messinese che per oltre quarant’anni ha dato voce e anima a uno dei personaggi più amati della televisione italiana. Aveva compiuto 100 anni lo scorso 6 giugno.

Mazzullo era nato il 6 giugno 1926 a Santo Stefano di Briga, frazione di Messina, e proprio nel suo paese d’origine aveva scelto di tornare a vivere dopo il ritiro dalle scene. Una vita interamente dedicata al teatro, alla radio e alla televisione, con una carriera che si è intrecciata indissolubilmente con quella del celebre topolino dalle grandi orecchie.

Quarantacinque anni con Topo Gigio

Il legame con Topo Gigio iniziò nel 1961 e proseguì fino al 2006. Per 45 anni Mazzullo prestò la sua inconfondibile voce al personaggio creato da Maria Perego, contribuendo a trasformarlo in una delle figure più riconoscibili della televisione italiana.

A lui sono legate alcune delle frasi che sono rimaste nella memoria di milioni di telespettatori. Su tutte, l'indimenticabile:

«Ma cosa mi dici mai?»

Una battuta diventata un vero tormentone e parte della storia della televisione italiana.

Mazzullo non si limitava però a prestare la voce al pupazzo. Come aveva raccontato in occasione dei suoi 100 anni, inventava e improvvisava anche i testi di Topo Gigio, contribuendo direttamente alla costruzione del personaggio e del suo modo di parlare.

Una carriera oltre Topo Gigio

Quella di Peppino Mazzullo è stata una lunga carriera nel mondo dello spettacolo. Negli anni Sessanta divenne anche uno dei volti dei programmi Rai dedicati ai più giovani, lavorando al fianco di Cino Tortorella allo Zecchino d'Oro, dove interpretava Richetto, uno scolaro distratto e combina-guai.

Il suo percorso professionale era iniziato dal teatro e dalla radio, prima dell'approdo alla Rai e alla televisione. Un'esperienza che lo portò a lavorare anche fuori dall'Italia e a incontrare alcuni grandi protagonisti dello spettacolo internazionale.

Il ritorno a Messina

Nel 2004, dopo il ritiro dalle scene, Mazzullo tornò a vivere a Santo Stefano di Briga, il paese messinese dove era nato. Qui aveva fondato il Piccolissimo Teatro di Messina, dedicandosi anche alla formazione di giovani attori attraverso una scuola di teatro comico e drammatico.

Lo scorso giugno tutta la comunità di Santo Stefano di Briga aveva festeggiato il suo centesimo compleanno. Una grande festa per celebrare un uomo che, partito da un piccolo borgo del Messinese, era riuscito a entrare nella storia della televisione italiana.

Oggi l'Italia dice addio a quella voce che per generazioni è stata sinonimo di Topo Gigio.

«Ma cosa mi dici mai?» resterà uno dei ricordi più riconoscibili di Peppino Mazzullo, il messinese che ha dato voce a un personaggio diventato immortale.

I funerali saranno celebrati giovedì 1 ottobre alle 15.30 nella chiesa di San Giovanni Battista a Santo Stefano di Briga.