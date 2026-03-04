L’Italia piange il piccolo Domenico: ‘Abbiamo il cuore spezzato’. Meloni ai funerali

A Nola, nella Cattedrale di Santa Maria Assunta in Cielo, i funerali del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di due anni e mezzo, morto il 21 febbraio scorso dopo un trapianto di cuore eseguito il 23 dicembre all'ospedale Monaldi di Napoli.

Un lungo applauso ha accompagnato l'entrata e l'uscita della bara bianca nella Cattedrale, in una piazza Duomo gremita, dove in molti hanno urlato "Giustizia" e "Chi ha sbagliato pagherà". In tanti sono venuti per l'ultimo saluto a Domenico.

Sul feretro una sua foto con un peluche e fiori bianchi, molti deposti anche all'esterno della chiesa. All'uscita, palloncini bianchi e le note di "Guerriero" di Marco Mengoni.

Alle esequie ha partecipato anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha mandato una corona di fiori avvolta con nastro tricolore e prima e dopo la funzione ha abbracciato i genitori.

Presenti, tra gli altri, i sindaci di Nola e Taurano, Andrea Ruggiero e Michele Buonfiglio, il presidente della regione Campania Roberto Fico, il prefetto di Napoli Michele Di Bari e il sindaco della Città metropolitana di Napoli Gaetano Manfredi che ha parlato di "momento molto doloroso per tutta la comunità", invitando a "sobrietà e rispetto" e a lasciare l'accertamento delle responsabilità alle sedi competenti.

In contemporanea è stata celebrata una messa anche al Monaldi.