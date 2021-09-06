LITE DURANTE UNA CELEBRAZIONE RELIGIOSA. COLPO DI PISTOLA FERISCE CARABINIERE. ARRESTATO 69ENNE

Ieri sera, alle ore 20:00 circa in Acireale (CT), nella frazione di Santa Maria Ammalati, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Acireale hanno proceduto all’arresto in flagranza d...

Ieri sera, alle ore 20:00 circa in Acireale (CT), nella frazione di Santa Maria Ammalati, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Acireale hanno proceduto all’arresto in flagranza di un 69enne di Acireale, poiché ritenuto responsabile di tentato omicidio e porto illegale di arma da fuoco.

I militari, su disposizione della centrale operativa del Comando Compagnia, sono intervenuti nei pressi della chiesa Santa Maria Ammalati al termine della cerimonia delle comunioni per una rissa in corso tra una decina di persone.

Nella circostanza un Vice Brigadiere, effettivo alla Stazione Carabinieri di Aci Sant’Antonio, libero dal servizio e presente per la cerimonia di comunione del proprio figlio è intervenuto in supporto dei carabinieri impegnati a dividere i contendenti

Nell’occorso uno dei soggetti ha improvvisamente estratto una pistola colpendo il Vice Brigadiere e venendo nell’immediatezza bloccato e disarmato dai militari del radiomobile.

Il militare ferito, colpito da un proiettile al collo, si trova tuttora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cannizzaro di Catania dove sarà sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, sarà associato al carcere di Catania Piazza Lanza, così come disposto dal magistrato di turno della Procura della Repubblica etnea.