LITE NEL TRAFFICO A PALERMO: UN SUV SPERONA UN’AUTOMOBILE E SCAPPA VIA . IL VIDEO

Una rissa è esplosa forse a causa di una precedenza stradale «contestata».

La discussione fra due automobilisti finisce in uno scontro volontario tra due vetture e ripreso in un video finito sui social e diventato virale. Un passante ha ripreso la scena e nel filmato vedono i due automobilisti che discutono, poi da una Fiat 500 bianca scendono il guidatore e la passeggera e iniziano a prendere a calci e pugni l’auto dell’avversario.

Il video riprende anche la reazione dell’altra auto, una vettura grigia metallizzata guidata da un uomo, che a velocità sperona la Fiat Cinquecento e poi si dà alla fuga, inseguito dall’utilitaria.