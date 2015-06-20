Litiga col suocero (a un matrimonio) che gli pianta un chiodo in testa: è in Rianimazione

Protagonista (in negativo) della vicenda una famiglia paternese

95047.it Tutto sarebbe partito da un pesantissimo alterco avvenuto nel corso del ricevimento ad un matrimonio al quale erano stati - ovviamente - invitati e che era in corso di svolgimento in provincia di Siracusa. Protagonista, in negativo, una famiglia paternese con suocero e genero che sono passati dalle parole alle mani: o, meglio, dalle parole all’aggressione con il suocero che ha finito col piantare in testa al 31enne genero un chiodo che era fissato ad un pezzo di legno e che aveva recuperato da qualche parte nel locale.

Da lì, la corsa disperata in ambulanza verso Catania. All’ospedale Garibaldi i medici, ieri mattina, hanno operato d’urgenza il 31enne: il chiodo gli si era conficcato dentro, in profondità, per almeno cinque centimetri con il rischio che potesse avere toccato il cervello. L’intervento chirurgico è riuscito ma l’uomo si trova, comunque, sotto strettissima osservazione in Rianimazione.

Una serata che doveva essere di festa ma che è finita malissimo. Sembrerebbe (condizionale d’obbligo) che il litigio tra i due sia scaturito dopo che il padre aveva preso le difese della figlia in quella che era stata un’altra accesa discussione tra quest’ultima ed il 31enne.