Litiga con la moglie e vuole farla finita

E' stato salvato dall'intervento del 112

95047.it Ieri pomeriggio, attorno alle 15, una donna in preda al panico ha telefonato al 112 riferendo che il marito poco prima, a seguito di un litigio, si era allontanato dalla loro abitazione a Motta Sant’Anastasia a bordo della propria auto manifestando l’intenzione di suicidarsi. In particolare la donna riferiva che dopo alcuni minuti dall’allontanamento aveva ricevuto un sms con il quale il marito le diceva addio chiedendole di dare un ultimo bacio ai loro bambini, poiché da lì a breve si sarebbe ucciso. L’operatore del 112 si è immediatamente attivato per individuare il tragitto che l’auto stava percorrendo comunicando l’esito alle pattuglie del circuito cittadino ed alle centrali delle Compagnie limitrofe. Localizzata l’auto in via Monti Rossi a Nicolosi, una pattuglia della locale Stazione ha individuato l’uomo in evidente stato confusionale. Il 44enne è stato accompagnato negli uffici della Stazione di Nicolosi dove è stato tranquillizzato in attesa dell’arrivo dei familiari.