LITUANIA, SEQUESTRATE 7 TONNELLATE DI CIOCCOLATINI FALSI SPACCIATI PER FERRERO ROCHER AL PORTO DI KLAIPEDA

Klaipeda (Lituania) – Oltre sette tonnellate di cioccolatini contraffatti sono state sequestrate nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza lituana presso il porto di Klaipeda. Il carico, proveniente dalla Cina, imitava chiaramente i celebri cioccolatini Ferrero Rocher e, secondo quanto comunicato dal Ministero degli Interni di Vilnius, era diretto verso la Bielorussia.

La merce, suddivisa in 560 confezioni, era stata acquistata da una società bulgara. Sulle confezioni spiccava il marchio “Defferero”, una palese imitazione del noto brand italiano, con elementi grafici e cromatici simili a quelli originali, evidentemente studiati per trarre in inganno i consumatori.

Il rappresentante locale della Ferrero, informato del sequestro, ha immediatamente richiesto la distruzione dell’intero carico, il cui valore stimato avrebbe potuto superare i 280 mila euro una volta immesso sul mercato.

Le autorità lituane sottolineano come l’operazione rappresenti un importante successo nella lotta contro la contraffazione e il commercio illecito di prodotti alimentari, un fenomeno in crescita che sfrutta le rotte commerciali europee per introdurre nel mercato beni non conformi e potenzialmente pericolosi.

L’intervento a Klaipeda conferma l’attenzione delle istituzioni baltiche nel presidio dei confini doganali e nella tutela dei marchi registrati, soprattutto nel comparto agroalimentare.

(Foto copertina: Delfi.lt)