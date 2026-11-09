Live Show torna in TV: dal 10 novembre 40 puntate tra musica, comicità e spettacolo

Dal 10 novembre il programma condotto da Cristiano Di Stefano e Carmelo Caccamo torna con due appuntamenti settimanali su Video Regione, Canale 14.

La Sicilia torna protagonista del piccolo schermo con la nuova stagione di Live Show, il programma televisivo che porta nelle case del pubblico musica, comicità, spettacolo ed emozioni, con l'obiettivo di offrire un intrattenimento capace di coinvolgere tutta la famiglia.

Da martedì 10 novembre 2026, Live Show torna su Video Regione, Canale 14, con una nuova edizione articolata in 40 puntate, ricca di ospiti, appuntamenti e contenuti, che conferma la propria identità di programma dedicato allo spettacolo e alle eccellenze artistiche siciliane, con uno sguardo sempre aperto al panorama nazionale.

Alla conduzione ritroveremo la coppia formata da Cristiano Di Stefano e Carmelo Caccamo, protagonisti di un percorso televisivo che unisce ironia, spontaneità, musica e comicità. Due personalità complementari, pronte ad accompagnare il pubblico in una stagione che promette spettacolo, divertimento e tante sorprese.

Sul palco si alterneranno artisti di rilievo nazionale e regionale, cantanti, musicisti, band, comici e protagonisti del mondo dello spettacolo, dando vita a un programma trasversale, capace di mettere insieme esperienze artistiche differenti e offrire spazio a generazioni e linguaggi diversi.

La grande novità: Live Show apre le porte ai nuovi talenti e alla musica inedita

Tra le principali novità della nuova stagione c'è una significativa apertura al mondo della musica emergente e della produzione autorale.

Da quest'anno, Live Show intende diventare anche una vetrina per cantautori, cantanti e band che hanno un brano inedito da far conoscere e promuovere.

Gli artisti selezionati avranno l'opportunità di presentare la propria musica direttamente in trasmissione, esibendosi dal vivo davanti alle telecamere e raggiungendo il pubblico televisivo.

Un'occasione concreta per dare visibilità alla propria produzione musicale, far conoscere un progetto artistico originale e portare il proprio talento su un palcoscenico televisivo.

L'iniziativa si rivolge sia agli artisti emergenti sia a chi ha già intrapreso un percorso musicale e desidera dare nuova visibilità alle proprie composizioni.

Per partecipare ai casting e candidare il proprio progetto musicale è possibile consultare il sito ufficiale www.d9produzioni.it.

Un'opportunità che rafforza la vocazione di Live Show a sostenere e valorizzare il talento, offrendo spazio non soltanto agli artisti già affermati, ma anche a chi cerca un'occasione per farsi conoscere.

Il pubblico protagonista: ingresso gratuito in studio

Live Show vuole essere un'esperienza da vivere anche dal vivo. Per questo, anche nella nuova stagione, il pubblico avrà la possibilità di assistere gratuitamente alle registrazioni delle puntate direttamente in studio.

Ogni giovedì mattina sarà possibile prenotare gratuitamente il proprio posto per partecipare alle registrazioni delle successive puntate e vivere da vicino l'atmosfera dello spettacolo televisivo.

Per effettuare la prenotazione e ricevere tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione è sufficiente visitare il sito:

www.liveshow.comersud.it

Un'occasione per trascorrere una serata diversa, assistere alle esibizioni degli ospiti, divertirsi e diventare parte integrante dello spettacolo.

La squadra e la produzione

La realizzazione del programma è affidata sempre alla società D9 Produzioni di Davide Di Martino.

La regia è affidata anche per questa stagione a Filippo Arlotta, mentre la direzione artistica e la direzione di produzione sono curate da Alessandro Bonaccorso.

Una squadra di professionisti impegnata nella realizzazione di un progetto televisivo che punta a consolidare la propria presenza nel panorama dell'intrattenimento regionale, rafforzando al contempo il dialogo con il mondo dello spettacolo nazionale.

Informazioni e prenotazioni

Per informazioni, casting e candidature artistiche:

www.d9produzioni.it

Per prenotare gratuitamente il proprio posto in studio:

www.liveshow.comersud.it