LIVORNO. ANNEGA IN MARE A 36 ANNI PER SALVARE DUE RAGAZZI: IL CORAGGIO DI FABIO

Un gesto di generosità ed eroismo pagato con la vita. Fabio Sequi, un 36enne di Grassina (Firenze) è morto annegato a San Vincenzo (Livorno) dopo aver cercato di salvare due ragazzini in balia delle onde.

L’uomo, nel suo primo giorno di ferie, era andato a trovare un amico al mare, a San Vincenzo. Arrivati in spiaggia hanno visto due ragazzini in difficoltà a causa del mare mosso.

Nonostante il pericolo per la forza delle onde, il 36enne si è buttato in mare per cercare di salvare i due, ma è stato travolto dal mare mosso ed è morto annegato nonostante i soccorsi.

I due ragazzini sono stati salvati, insieme ad altre due persone.