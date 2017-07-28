LE TELECAMERE DI RAIUNO A PATERNO' - FOTO E VIDEO

Vetrina in Rai per la città di Paternò, che sara protagonista, nei prossimi giorni della trasmissione ‘Uno Mattina Estate’, condotta in studio da Tiberio Timberi e Valentina Bisti,, nella rubrica sui...

La troupe, guidata dal conduttore Fabrizio Rocca e dalla regista Anna Battipaglia oggi ha effettuato delle riprese nei nostri luoghi, all'interno del castello, alle salinelle, per proseguire le riprese nei territori di Santa Maria di Licodia e Biancavilla.

Il tutto con il coordinamento del produttore Giancarlo Santanocito, che ha voluto risaltare le peculiarità del nostro territorio.

La data della messa in onda sarà comunicata a breve

VIDEO PATERNO'

https://youtu.be/s963mVqCPUU

VIDEO PUNTATA SU BIANCAVILLA DEL 18 AGOSTO

https://youtu.be/3c9HWGJDzm8

