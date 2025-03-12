LO DICO A 95047: VIA CIRCUMVALLAZIONE, BUCHE RIPARATE MALE E DISAGI CONTINUI, LA DENUNCIA DEI CITTADINI

PATERNO' - Un nostro lettore ci ha segnalato nuovamente un problema che sembra ripresentarsi ciclicamente in via Circumvallazione, all’altezza del civico 377."Buongiorno, scusi per il disturbo. Le vol...

PATERNO' - Un nostro lettore ci ha segnalato nuovamente un problema che sembra ripresentarsi ciclicamente in via Circumvallazione, all’altezza del civico 377.

"Buongiorno, scusi per il disturbo. Le volevo dire se può pubblicare queste foto, perché non si può più... Dopo l’ultima volta che le ho mandato le foto, sono intervenuti subito a rifare le buche stradali, però dopo qualche settimana sono diventate uguali. Non si può dormire dal rumore", ci scrive il cittadino.

Dalla segnalazione emerge una situazione di forte disagio per i residenti della zona, che lamentano il continuo deterioramento del manto stradale nonostante gli interventi di manutenzione. Il problema, oltre a rappresentare un rischio per automobilisti e motociclisti, genera anche un inquinamento acustico che rende difficoltoso il riposo notturno.

Ci auguriamo che le autorità competenti possano prendere provvedimenti più duraturi per risolvere definitivamente la questione, garantendo sicurezza e vivibilità ai cittadini.

Invitiamo chiunque abbia segnalazioni simili a contattarci per dare voce ai problemi del territorio.

Chat su WhatsApp