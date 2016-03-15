Uno sceicco compra l'hotel San Domenico

Taormina: 52,5 milioni al gruppo Acqua Marcia per l'acquisto dell'ex monastero

95047.it Lo sceicco del Qatar, Hamad bin Jassim Al-Thani, ha acquistato lo storico albergo San Domenico di Taormina. La valutazione per l'ex monastero dei frati domenicani, considerato uno degli alberghi più famosi e belli della Sicilia, è di 52,5 milioni. Il prezzo, scrive il quotidiano di Catania 'La Sicilia', comprende la gestione, anche se ancora l' avvocato Giorgio Lener, che si occupa della cessione dei sei alberghi siciliani di Acqua Marcia non ha dato la comunicazione ufficiale per una questione burocratica. Al termine della seconda gara, chiusasi il 18 dicembre scorso, il San Domenico è stato il solo dei sei alberghi (gli altri cinque sono: il Des Etrangers di Siracusa; l'Excelsior di Catania; le Palme, l'Excelsior e Villa Igiea di Palermo) per il quale i 15 investitori che erano stati ammessi al data room avevano presentato offerte. Nonostante quella di 52,5 milioni sia risultata di gran lunga la più alta, la proclamazione non è ancora avvenuta poiché il bando prevedeva che la procedura concordataria sarebbe stata vincolata ad un' offerta non inferiore a 53,377 milioni di euro. Quindi ora spetta all' avvocato Lener proclamare la cessione definitiva. In ogni caso la questione dovrà essere definita entro il 31 marzo prossimo, ma in sostanza, scrive il quotidiano, manca soltanto l' annuncio, anche perché 52,5 milioni di euro è un "prezzo subordinato", vincolante per i soli offerenti, vicino al prezzo richiestoU