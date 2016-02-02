Lo smantellamento dell’ospedale è servito: si opera soltanto in una sala

La denuncia di Uil e Cgil. Il Comitato: “Il sindaco convochi subito un tavolo operativo”. Tutte le urgenze dirottate a Biancavilla

95047.it Soltanto una sala operatoria a disposizione degli interventi chirurgici. All’ospedale di Paternò l’ultima opera di smantellamento è legata all’assenza degli anestesisti. All’appello ne restano quattro. Il quinto è in ferie a partire da ieri e - morale della favola - ne rimarranno due nelle rispettive mezze giornate. Uno effettivo, l’altro per le emergenze di Pronto Soccorso. Una opera di smantellamento che si compie giorno dopo giorno al Santissimo Salvatore: tutto nel silenzio della politica. E, tutto questo, si traduce automaticamente in liste d’attesa interminabili e disagi per i cittadini di un territorio che sfiora le 150 mila utenze. Una vicenda indegna. Ma così è. Oggi, le segreterie aziendali di Uil e Cgil hanno denunciato lo stato dei fatti: “Nonostante il Santissimo Salvatore sia il miglior ospedale per numero di interventi chirurgici, circa 2200 l’anno, del Distretto ospedaliero, i medici anestesisti sono insufficienti. Chiediamo un incontro urgente con il Direttore generale dell’Asp 3: la situazione non è più gestibile”.

Ad oggi, tutte le urgenze di Chirurgia sono state dirottate a Biancavilla. “La vicenda è inaccettabile - spiegano i componenti del Comitato per l’ospedale di Paternò -: si gioca con la salute della gente in un modo criminale e senza tenere conto delle conseguenze alle quali vanno incontro i cittadini. Chiediamo che il sindaco di Paternò convochi immediatamente un tavolo operativo assieme agli altri primi cittadini del territorio sull’esempio di quanto è stato fatto nei Comuni vicini”.

Nel frattempo, il dato rimane: da oggi c’è una sola sala operatoria davvero attiva. Credete ancora che la politica non c’entri nulla con uno smantellamento evidentemente studiato a tavolino?