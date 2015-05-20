Lo spettacolo del Reattiva Open: vincono Di Mauro e Bruno

Una grande kermesse con l'occhio attento dell'organizzatore Salvo Leonardi e del maestro Massimo Romano

95047.it Alessio Di Mauro tra gli uomini e Sofia Bruno tra le donne sono i vincitori del REATTIVA OPEN 2015 di tennis che si è svolto ai campi Romano. In finale hanno battuto, rispettivamente, i mai domi Marco Di Prima e Ginevra Chiara. Un torneo appassionante che ha visto i talenti della racchetta siciliana affrontarsi proponendo un grande spettacolo. Sotto la supervisione del maestro Massimo Romano e dell'organizzatore Salvo Leonardi (davvero impeccabile l'allestimento della kermesse sportiva), il risultato è stato entusiasmante: alla presenza di un pubblico costante e numeroso. Appuntamento all'anno prossimo!