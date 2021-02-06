LO SPETTACOLO DELL'ETNA IN ERUZIONE DALLA STAZIONE SPAZIALE

L’Etna in eruzione vista dalla Stazione Spaziale internazionale (Iss). A fotografarla è stato Soichi Noguchi, astronauta giapponese, il cui scatto, postato su Twitter, sta facendo il giro del web, a c...

L’Etna in eruzione vista dalla Stazione Spaziale internazionale (Iss). A fotografarla è stato Soichi Noguchi, astronauta giapponese, il cui scatto, postato su Twitter, sta facendo il giro del web, a cominciare dal retweet che ne fa Luca Parmitano. «Fuji-san? No, è il monte Etna», scrive il giapponese.

Sia l’Etna che il Fuji sono alti oltre 3.000 metri, ma mentre il primo non erutta da oltre 300 anni (l'ultima eruzione fu nel 1708), il vulcano siciliano dalla fine dello scorso anno sta dando spettacolo con fontane di lava e colate. E colonne di fumo che sembrano voler raggiungere la stessa Stazione spaziale internazionale.