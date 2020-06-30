LOCALI DELLA COMPAGNIA DELLA GUARDIA DI FINANZA: OCCORRE INTERVENIRE IMMEDIATAMENTE

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMOAbbiamo appreso attraverso l'intervento degli organi di stampa, in particolar modo per via di un servizio inserito all’interno del telegiornale dell'emittente televisiva Video...

Abbiamo appreso attraverso l'intervento degli organi di stampa, in particolar modo per via di un servizio inserito all’interno del telegiornale dell'emittente televisiva Video Star lo scorso 26 giugno, che la Compagnia della Guardia di Finanza - attualmente ospitata nello stabile di piazza Della Regione, starebbe valutando la possibilità di migrare altrove alla ricerca di una sede più consona.

E’ superfluo evidenziare come, per la nostra città, si tratterebbe di un danno irreparabile e per il quale non possiamo non chiedere che ci si mobiliti immediatamente per evitare il peggio. La notizia rimarrebbe alla stregua di semplici rumors se non fosse che, in effetti, in altri Comuni - attraverso una apposita delibera di giunta - abbiano già messo a disposizione delle Fiamme Gialle una struttura ed un’area a verde.

Chiediamo che venga approfondita ed affrontata la situazione. Nelle prossime ore depositeremo una interrogazione consiliare nella quale chiederemo all'amministrazione comunale di rendere conto in consiglio su quanto è stato fatto emergere dagli organi di stampa; ma anche di metterci a conoscenza della corrispondenza recente tra il Corpo della Guardia di Finanza ed il Comune di Paternò per conoscere tutti i contorni della vicenda.

Al contempo, ci venga detto come e in che modo i sottoscritti consiglieri comunali possano fornire il loro contributo fattivo per evitare quello che sarebbe un vero e proprio disastro.

Queste sono cause che vanno sostenute assieme senza divisioni.

La nostra Città di Paternò non può in alcun modo permettersi il lusso di perdere un baluardo di legalità e sicurezza per tutto il territorio.

Vietato rimanere in silenzio.

I consiglieri comunali:

Anthony Distefano, Giuseppe Lo Presti - #diventeràbellissima

Agata Marzola, Alfredo Sciacca, Tuccio Paternò - Alleanza per Paternò