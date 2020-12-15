LOCKDOWN DI NATALE. DOPO LA GERMANIA, ANCHE LONDRA E L'OLANDA IN ZONA ROSSA

Nuova stretta anti Covid a Londra, che da mercoledì torna in quasi lockdown. L'annuncio arriva ai Comuni da Matt Hancock, ministro della Sanità di Boris Johnson, formalizzando la decisione di reagire...

Nuova stretta anti Covid a Londra, che da mercoledì torna in quasi lockdown. L'annuncio arriva ai Comuni da Matt Hancock, ministro della Sanità di Boris Johnson, formalizzando la decisione di reagire senza indugi alla ripresa locale di contagi registrato dopo la fine del confinamento nazionale bis di un mese il 2 dicembre.

La stretta prevede che la capitale passi dall'allerta arancione a quella rossa con nuova chiusura di ristoranti, pub e di alcuni negozi. Limitazioni che dureranno per ora fino al 23, quando in tutto il Regno - Londra compresa - scatterà un alleggerimento di 5 giorni delle restrizioni in occasione del Natale.

Da oggi lockdown pure in Olanda di cinque settimane per tentare di limitare la diffusione del virus Covid-19. Lo ha annunciato il premier Rutte. "Ci rendiamo conto di quanto ciò sia duro, prima di Natale. Ma il 2020 è un anno di lutto, perdita e dolore", ha detto.

Restano aperti solo i negozi essenziali e in casa massimo due ospiti sopra i 12 anni. Poi, tre il 24, 25 e 26 dicembre.

Scuole con insegnamento a distanza fino al 18 gennaio. Avviso urgente:"Rimanete a casa il più possibile e no viaggi all'estero non necessari fino a marzo".