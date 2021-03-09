LOCKDOWN NEI WEEKEND COME A NATALE: LE NUOVE INDICAZIONI DEL CTS AL GOVERNO

Zona rossa automatica appena si supera la soglia dei 250 casi su 100 mila abitanti in 7 giorni. Una zona rossa che sia però totale, rafforzata, con misure stringenti perché ad oggi in molte realtà non...

Zona rossa automatica appena si supera la soglia dei 250 casi su 100 mila abitanti in 7 giorni. Una zona rossa che sia però totale, rafforzata, con misure stringenti perché ad oggi in molte realtà non è così. Questa, secondo quanto apprende l'AGI da fonti del Cts, l'indicazione data al governo dal Comitato tecnico scientifico nella riunione che si è tenuta stamattina alla luce dell'aumento dei contagi dovuti alle varianti.

Il passaggio in zona rossa (non solo scuole chiuse), ha raccomandato il Cts, deve essere quindi automatico e non a discrezione del governatore come prevede ora il dpcm. Non solo: zone rosse in tutta Italia nei weekend, come a Natale, da subito e fino a che l'incidenza non scenderà di molto. Lo scopo è quello di riuscire a riprendere il contact tracing che sarà possibile solo se si raggiungeranno i 50 casi per 100 mila in 7 giorni: questa infatti, hanno osservato gli esperti, è la soglia minima per un completo tracciamento.

No a lockdown nazionale, sì al mantenimento dell'Italia a colori. Per il Cts la strada giusta resta il sistema a fasce e gradualità, ma tutte le regole, per ogni livello, vanno inasprite.

Di pari passo va estesa il più possibile la vaccinazione per limitare la diffusione delle varianti, sulle quali va anche potenziato il sequenziamento.

Le indicazioni fornite questa mattina dal Comitato tecnico scientifico al governo non sono nuove. Secondo quanto apprende l'AGI, la maggior parte dei suggerimenti sono stati più volte proposti già dallo scorso gennaio, ma sempre inascoltati.