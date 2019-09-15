LODI: BIMBO PRECIPITA DAL BALCONE: UN VENTENNE LO PRENDE AL VOLO E LO SALVA

Precipita dal balcone di casa ma l’addetto all’autolavaggio lo vede e lo salva per miracolo. E’ un 20enne eroe, rimasto leggermente ferito ma con la felicità nel cuore, ad aver salvato un bambino di 4...

Precipita dal balcone di casa ma l’addetto all’autolavaggio lo vede e lo salva per miracolo. E’ un 20enne eroe, rimasto leggermente ferito ma con la felicità nel cuore, ad aver salvato un bambino di 4 anni precipitato da circa 10 metri di altezza. Si tratta di un piccolo di Casalmaiocco, che abita al primo piano di un’abitazione lungo la strada provinciale 159.

I Carabinieri stanno vagliando l'accaduto. Sembra il piccolo sia fuggito dal controllo dei genitori e si sia arrampicato. I clienti del benzinaio autolavaggio hanno dato l'allarme e il dipendente e un altro uomo hanno cercato di avvicinarsi e parlare al bambino ma lui non si è fermato fino a cadere. Il 20enne è però miracolosamente riuscito a prenderlo tra le braccia. I due uomini, in particolare il 20enne eroe, sono caduti a terra per acciuffarlo. Entrambi non sono gravi.

Il tempo di rialzarsi e capire che il piccolo era praticamente incolume ed è stato un respiro di sollievo per tutti i presenti. Lo spavento iniziale, infatti, è stato tanto. Sul posto sono presto arrivati gli agenti dell’Unione di polizia locale nord Lodigiano per ricostruire l’accaduto, l’auto medica di Lodi, un’ambulanza della Croce bianca di Paullo e l’elisoccorso di Milano che però, per fortuna, non è poi servito. Accertamenti in corso sulla dinamica dell'accaduto.