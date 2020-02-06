LODI, DERAGLIA TRENO AD ALTA VELOCITÀ: ALMENO UN MORTO
A cura di Redazione
06 febbraio 2020 07:49
Un treno ad alta velocità Bologna-Milano è deragliato vicino a Lodi. Morto un macchinista, mentre l'altro risulta disperso.Le cause sono in corso di accertamento.
Secondo la Protezione Civile,30 persone sono rimaste ferite in modo non grave.
Sul posto i Vigili del Fuoco e i mezzi di soccorso.
Tutti i treni, in entrambe le direzioni, sono stati instradati sulla linea convenzionale Milano-Piacenza con ritardi fino a 60 minuti.
Lo rende noto Rete Ferroviaria Italiana.
