LODI, DERAGLIA TRENO AD ALTA VELOCITÀ: ALMENO UN MORTO

Un treno ad alta velocità Bologna-Milano è deragliato vicino a Lodi. Morto un macchinista, mentre l'altro risulta disperso.Le cause sono in corso di accertamento.Secondo la Protezione Civile,30 person...

A cura di Redazione Redazione
06 febbraio 2020 07:49
Un treno ad alta velocità Bologna-Milano è deragliato vicino a Lodi. Morto un macchinista, mentre l'altro risulta disperso.Le cause sono in corso di accertamento.

Secondo la Protezione Civile,30 persone sono rimaste ferite in modo non grave.
Sul posto i Vigili del Fuoco e i mezzi di soccorso.

Tutti i treni, in entrambe le direzioni, sono stati instradati sulla linea convenzionale Milano-Piacenza con ritardi fino a 60 minuti.

Lo rende noto Rete Ferroviaria Italiana.

 

