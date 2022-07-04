LONGO CAMPIONE D’ITALIA DELLA CATEGORIA BEGINNERS 2022

Il paternese Longo stupisce e stavolta lo fa toccando il tetto d’Italia.Nell’ultima gara, disputata nella capitale che decreta il campione nazionale, il “Caterpillar” di trofei Fabio Longo riesce a ba...

Nell’ultima gara, disputata nella capitale che decreta il campione nazionale, il “Caterpillar” di trofei Fabio Longo riesce a battere tutti e portare a casa il titolo più importante della stagione nella categoria Beginners men’s physique +175cm.

Felice a fine gara si lascia andare per ringraziare il sostegno avuto in questo torturo e difficile percorso: “Ho provato un’emozione indescrivibile, il titolo di campione d’Italia della categoria era per me fino a qualche tempo fa solo un sogno.

Durante il percorso, successo dopo successo, ho iniziato a crederci e per questo ho dato il mio massimo fino alla fine.

La vittoria la dedico alla mia città Paternò, la mia famiglia, i miei sostenitori, il mio super coach Francesco Fasciana ma soprattutto la donna che sposerò il prossimo anno Anna Gulisano che mi ha trasmesso la sua forza e determinazione aiutandomi nei momenti più difficili.

Da oggi nell’ambiente e in tutte le palestre d’Italia si parlerà di questo successo ma soprattutto tutti diranno che un paternese ha vinto il titolo più ambito. Adesso riposo e poi subito a programmare la prossima stagione”

Longo che non contento del successo ottenuto si piazza come secondo classificato, sempre a livello nazionale, nella categoria men’s physique -179cm.