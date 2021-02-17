95047

L’OPPOSIZIONE LANCIA UNA RACCOLTA FIRME PER IL MANTENIMENTO DELLA COMPAGNIA DELLA FINANZA A PATERNO'

A cura di Redazione Redazione
17 febbraio 2021 14:08
L’OPPOSIZIONE LANCIA UNA RACCOLTA FIRME PER IL MANTENIMENTO DELLA COMPAGNIA DELLA FINANZA A PATERNO' -
News
Comunicati
COMUNICATO STAMPA 

Prendiamo atto che l’amministrazione comunale, nemmeno su un argomento così delicato, intenda fare squadra. Noi andiamo avanti. Non intendiamo aspettare che accadano gli eventi: occorre muoversi subito. Chiediamo a gran voce l’impegno di tutti partendo da una raccolta firme che porti a sensibilizzare l’intera città.

Ecco il link alla petizione:

http://chng.it/XPtxVg7r

Alleanza per Paternò

Movimento 5 Stelle

Diventerà bellissima

Forza Italia

Agire

Muoviti Paternò

