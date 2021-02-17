L’OPPOSIZIONE LANCIA UNA RACCOLTA FIRME PER IL MANTENIMENTO DELLA COMPAGNIA DELLA FINANZA A PATERNO'
A cura di Redazione
17 febbraio 2021 14:08
COMUNICATO STAMPA
Prendiamo atto che l’amministrazione comunale, nemmeno su un argomento così delicato, intenda fare squadra. Noi andiamo avanti. Non intendiamo aspettare che accadano gli eventi: occorre muoversi subito. Chiediamo a gran voce l’impegno di tutti partendo da una raccolta firme che porti a sensibilizzare l’intera città.
Ecco il link alla petizione:
Alleanza per Paternò
Movimento 5 Stelle
Diventerà bellissima
Forza Italia
Agire
Muoviti Paternò